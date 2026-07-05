کاروانی ۱۰۰ نفره از زائران و عزاداران از شهرستان بختگان فارس به تشییع رهبر شهید انقلاب در تهران اعزام شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس؛ فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان بختگان گفت:کاروانی ۱۰۰ نفره از خواهران و برادران از شهرستان بختگان در آستانه تشییع پیکر مطهر قائد شهید امت حضرت آیت الله امام خامنه‌ای و خانواده شهید ایشان با دو دستگاه اتوبوس امروز یکشنبه ۱۴ تیر ماه عازم تهران شدند.

سرهنگ رضوی افزود: این افراد از پایگاه‌های مقاومت روستایی و شهری در شهرستان بختگان هستند و تعداد متقاضیان شرکت در مراسم تشییع امام شهید بسیار بیشتر بودند که به دلیل سهمیه بندی شدن اعزام بیش از این تعداد مجاز نبود.

او ادامه داد: ده‌ها خودرو شخصی نیز از شهرستان بختگان برای حضور در مراسم تشییع امام و رهبر شهید به تهران اعزام شدند.