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کاروانی ۱۰۰ نفره از زائران و عزاداران از شهرستان بختگان فارس به تشییع رهبر شهید انقلاب در تهران اعزام شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس؛ فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان بختگان گفت:کاروانی ۱۰۰ نفره از خواهران و برادران از شهرستان بختگان در آستانه تشییع پیکر مطهر قائد شهید امت حضرت آیت الله امام خامنهای و خانواده شهید ایشان با دو دستگاه اتوبوس امروز یکشنبه ۱۴ تیر ماه عازم تهران شدند.
سرهنگ رضوی افزود: این افراد از پایگاههای مقاومت روستایی و شهری در شهرستان بختگان هستند و تعداد متقاضیان شرکت در مراسم تشییع امام شهید بسیار بیشتر بودند که به دلیل سهمیه بندی شدن اعزام بیش از این تعداد مجاز نبود.
او ادامه داد: دهها خودرو شخصی نیز از شهرستان بختگان برای حضور در مراسم تشییع امام و رهبر شهید به تهران اعزام شدند.