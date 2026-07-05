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مدیر حوزههای علمیه کشور: شرکت در رستاخیز تشییع امام شهید وظیفه قاطع «شرعی و ایمانی» است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، متن پیام آیتالله اعرافی مدیر حوزههای علمیه کشور بدین شرح است:
پیام راهبردی آیتالله اعرافی خطاب به امت بزرگ اسلام، ملت بزرگ ایران، علما و روحانیت:
🔹شرکت در رستاخیز تشییع امام شهید وظیفه قاطع «شرعی و ایمانی» است
🔹 تأکید بر مطالبه انتقام و خونخواهی رهبر شهید
🔹ملت ایران و عراق و ملل عالم و محور مقاومت و جوانان عزیز باید به پا خیزند و جلوه بی مانندی خلق نمایند.
بسم الله الرحمن الرحیم
امت بزرگ اسلام
ملت بزرگ ایران
علما و روحانیت
نهادهای عالی حوزه
شورای معاونان و مدیران ارجمند
مدیران گرامی استانها و مناطق
مدیران بزرگوار مراکز و مدارس علمیه سراسر کشور
▫️با سلام و تسلیت ایام، مجددا تاکید میشود مراسم تودیع، تشییع و تدفین و نیز مراسم ختم امام شهید (ره) حلقه مکمل میدانی و خیابانی و جهاد ملتها و #رستاخیز امت اسلام است و هیچ کوتاهی در آن و قصور در شرکت سراسری در آن و غفلت از مطالبه انتقام و #خونخواهی رهبر شهید (ره) و شهدای عزیز در پیشگاه خداوند متعال و حضرت ولیعصر (ارواحنا فداه) و در محضر امام خمینی کبیر (ره) و شهدای اسلام پذیرفته نیست و در همه نقاط ایران و سراسر جهان باید شور حسینی (ع) و رستاخیز جهانی و ملی برپا شود.
▫️#عزت_ایران و اسلام و ذلت دشمنان ملت و امت اسلام در گرو #حضور_آگاهانه_پرشور در مراسمهای تهران، قم، عراق و مشهد مقدس است.
▫️ملت ایران و عراق و ملل عالم و محور مقاومت و جوانان عزیز باید به پا خیزند و جلوه بی مانندی خلق نمایند. همه رسانهها و دستگاهها باید به پا خیزند و هر فرد باید خود را مجاهد این راه و رسانه این پیام عزت و تحول عظیم تاریخی و تمدنی بدانند. «باید بپا خاست» این موضوع بر اساس رهنمودهای مراجع عظام و علمای اعلام و موازین و قواعد شرعی و فقهی وظیفه منجز و قاطع شرعی و ایمانی است.
▫️به امید رستاخیز بزرگ در این حماسه عظیم وداع با رهبر شهید (ره) و بیعت با رهبری معظم و با امید پیروزی حق بر باطل در همه جهان.
وَمَا النَّصرُ إِلّا مِن عِندِ اللَّهِ العَزیزِ الحَکیمِ