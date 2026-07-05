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رئیس قوه قضائیه در پیامی درگذشت پدر حجتالاسلام حسین طهماسبی، رئیس کل دادگستری استان یزد را تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در متن پیام تسلیت حجتالاسلام غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه به حجتالاسلام حسین طهماسبی، آمده است: درگذشت والد گرانقدرتان را به جنابعالی و اقربا و دیگر بازماندگان تسلیت میگویم و از درگاه ایزد منان، برای آن مرحوم، آرامشی جاودان و برای شما صبر جمیل مسئلت دارم.
امید که والد مرحومتان در پیشگاه حضرت حق، در پناه خیرالوری باشند و انشاءالله که در این ایام حزن آلالله، مهمانِ کرمِ حضرت اباعبدالله الحسین (ع) شوند.