به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در متن پیام تسلیت حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه به حجت‌الاسلام حسین طهماسبی، آمده است: درگذشت والد گرانقدرتان را به جنابعالی و اقربا و دیگر بازماندگان تسلیت می‌گویم و از درگاه ایزد منان، برای آن مرحوم، آرامشی جاودان و برای شما صبر جمیل مسئلت دارم.

امید که والد مرحوم‌تان در پیشگاه حضرت حق، در پناه خیرالوری باشند و انشاءالله که در این ایام حزن آل‌الله، مهمانِ کرمِ حضرت اباعبدالله الحسین (ع) شوند.