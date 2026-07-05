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فرماندار رضوانشهر گفت: بیش از ۵۰۰ نفر از دلدادگان رهبر شهید انقلاب در قالب ۵ دستگاه اتوبوس و بیش از ۵۰ دستگاه خودروی شخصی از این شهرستان به مراسم تشییع و وداع اعزام شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، همزمان با اعزام کاروان مردمی رضوانشهر به آیین تشییع و وداع با قائد شهید امت، مراسم بدرقه این کاروان شامگاه دیروز با حضور فرماندار، امام جمعه، فرماندهان سپاه و انتظامی و جمعی از مردم ولایتمدار شهرستان برگزار شد.
کاروان مردمی عاشقان و رهروان قائد شهید امت، شامگاه امروز با حضور مسئولان و اقشار مختلف مردم از شهرستان رضوانشهر به مراسم تشییع و وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی در مصلی تهران اعزام شد.
فرماندار رضوانشهر در حاشیه مراسم بدرقه این کاروان گفت : بیش از ۵۰۰ نفر از عاشقان و دلدادگان رهبر شهید انقلاب در قالب ۵ دستگاه اتوبوس و بیش از ۵۰ دستگاه خودروی شخصی از شهرستان رضوانشهر به مراسم تشییع و وداع اعزام شدند.
ایرج شاهی افزود: حضور گسترده مردم شهرستان در این مراسم تاریخی، جلوهای از وحدت، بصیرت و عشق ملت ایران به ارزشهای انقلاب اسلامی و راه شهیدان است.