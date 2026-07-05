اعزام کاروان ۵۰۰ نفری عاشقان قائد شهید امت از رضوانشهر اعزام کاروان ۵۰۰ نفری عاشقان قائد شهید امت از رضوانشهر اعزام کاروان ۵۰۰ نفری عاشقان قائد شهید امت از رضوانشهر اعزام کاروان ۵۰۰ نفری عاشقان قائد شهید امت از رضوانشهر اعزام کاروان ۵۰۰ نفری عاشقان قائد شهید امت از رضوانشهر اعزام کاروان ۵۰۰ نفری عاشقان قائد شهید امت از رضوانشهر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، همزمان با اعزام کاروان مردمی رضوانشهر به آیین تشییع و وداع با قائد شهید امت، مراسم بدرقه این کاروان شامگاه دیروز با حضور فرماندار، امام جمعه، فرماندهان سپاه و انتظامی و جمعی از مردم ولایت‌مدار شهرستان برگزار شد.

کاروان مردمی عاشقان و رهروان قائد شهید امت، شامگاه امروز با حضور مسئولان و اقشار مختلف مردم از شهرستان رضوانشهر به مراسم تشییع و وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی در مصلی تهران اعزام شد.

فرماندار رضوانشهر در حاشیه مراسم بدرقه این کاروان گفت : بیش از ۵۰۰ نفر از عاشقان و دلدادگان رهبر شهید انقلاب در قالب ۵ دستگاه اتوبوس و بیش از ۵۰ دستگاه خودروی شخصی از شهرستان رضوانشهر به مراسم تشییع و وداع اعزام شدند.

ایرج شاهی افزود: حضور گسترده مردم شهرستان در این مراسم تاریخی، جلوه‌ای از وحدت، بصیرت و عشق ملت ایران به ارزش‌های انقلاب اسلامی و راه شهیدان است.