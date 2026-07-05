به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ کارشناس هواشناسی استان گفت: بررسی آخرین خروجی مدل‌های پیش بینی وضع هوا حاکی از تقویت جریانات شرقی و وزش باد در بیابان‌های نواحی مرکزی کشور و برخی مناطق استان از بعدازظهر فردا دوشنبه تا روز چهارشنبه می‌باشد که موجب افزایش پتانسیل خیزش و انتقال گردوخاک به استان و همچنین در برخی از ساعات بویژه ساعاتی از روز‌های سه شنبه و چهارشنبه خیزش گردوخاک محلی از نواحی مستعد استان بویژه مناطق حاشیه تالاب میقان خواهد شد.

مرادی افزود: هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۲۱ ادراه کل هواشناسی استان مرکزی به دلیل مخاطرات ناشی از افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا طی این مدت صادر شده است.