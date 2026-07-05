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رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان از آغاز صادرات گوشت مرغ با مجوز وزارت جهاد کشاورزی خبر داد و گفت: این اقدام با هدف حمایت از تولیدکنندگان، مدیریت مازاد تولید، حفظ تعادل بازار داخلی و توسعه صادرات غیرنفتی انجام شده است.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا هزارجریبی افزود: مجوز صادرات گوشت مرغ پس از تأمین کامل نیاز بازار داخلی و در چارچوب سیاستهای تنظیم بازار صادر شده است تا امکان مدیریت مازاد تولید، جلوگیری از افت قیمت و حمایت از سرمایه تولیدکنندگان فراهم شود.
وی با اشاره به کاهش قیمت مرغ در ماههای اخیر به دلیل افزایش تولید و مازاد عرضه افزود: با حمایت وزارت جهاد کشاورزی و پیگیریهای استانداری گلستان و سازمان جهاد کشاورزی استان، زمینه آغاز صادرات فراهم شد تا ضمن حفظ آرامش بازار داخلی، از زیان واحدهای تولیدی جلوگیری و پایداری تولید در صنعت طیور تضمین شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان تصریح کرد: صادرات هدفمند گوشت مرغ علاوه بر افزایش ارزش افزوده و درآمد تولیدکنندگان، به استمرار جوجهریزی، حفظ اشتغال، توسعه بازارهای صادراتی، افزایش ارزآوری و تقویت امنیت غذایی کشور کمک خواهد کرد.
هزارجریبی با اشاره به ظرفیتهای استان گلستان در صنعت طیور گفت: این استان به عنوان یکی از قطبهای اصلی تولید گوشت مرغ کشور، با برخورداری از زیرساختهای مناسب در تولید، پرورش، کشتار و بستهبندی، آمادگی حضور مؤثر در بازارهای بینالمللی را دارد.
وی تأکید کرد: سازمان جهاد کشاورزی گلستان با همکاری دستگاههای اجرایی و تشکلهای تخصصی، بر تأمین نیاز بازار داخلی و اجرای ضوابط صادرات نظارت مستمر خواهد داشت .