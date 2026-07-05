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با استقبال گسترده مردم ولایی قائمشهر، تعداد اعزامیها به آیین وداع و تشییع رهبر شهید از دو هزار نفر به سه هزار و ۸۰۰ نفر افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، با استقبال گسترده قشرهای مختلف مردم ولایی قائمشهر، تعداد اعزامیها از این شهرستان برای حضور در آیین وداع و تشییع رهبر شهید افزایش یافت.
به گفته مسئول ستاد پشتیبانی اعزام عاشقان ولایت قائمشهر به تهران، در پی ابراز ارادت و استقبال مردم، سهمیه اعزامی از دو هزار نفر به سه هزار و ۸۰۰ نفر افزایش یافته است.
ابراهیم دادوی اظهار کرد: بخشی از این افراد از دیشب و شماری نیز امروز در قالب کاروانهای اتوبوسی عازم تهران شدهاند تا در مراسم باشکوه تشییع حضور یابند.
وی افزود: علاوه بر اعزامهای گروهی، تعداد قابل توجهی از مردم نیز به صورت خانوادگی و با خودروهای شخصی برای شرکت در این آیین معنوی عازم پایتخت شدهاند.