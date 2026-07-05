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معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان از افزایش ۱۸ هکتاری مساحت توقفگاه شلمچه و بازسازی کامل پایانه مرزی این شهرستان به منظور خدمترسانی مطلوب به زائران اربعین حسینی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آبادان، معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان از افزایش ۱۸ هکتاری مساحت توقفگاه شلمچه و بازسازی کامل پایانه مرزی این شهرستان به منظور خدمترسانی مطلوب به زائران اربعین حسینی خبر داد.
ولیالله حیاتی در حاشیه نشست قرارگاه اربعین حسینی در محل پایانه مرزی شلمچه گفت: براساس برنامهریزی انجام شده، مساحت توقفگاه شلمچه با افزایش ۱۸ هکتاری به ۱۱۰ هکتار افزایش خواهد یافت.
وی با اشاره به بازدید از پایانه مرزی شلمچه، افزود: این پایانه مرزی به طور کامل بازسازی شده است و ساماندهی ورودی میدان مقاومت خرمشهر و جاده امام رضا در دستور کار قرار دارد.
حیاتی اظهار کرد: همه دستگاههای اجرایی موظف هستند با هماهنگی کامل، زمینههای لازم برای میزبانی شایسته از زائران اربعین حسینی را در پایانه مرزی شلمچه فراهم کنند.