به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سرهنگ فیروز محمودی اظهار کرد: در پی دریافت گزارش های مردمی مبنی بر انجام حرکات غیر مجاز لایی کشی ایجاد آلودگی صوتی و رفتارهای هنجارشکنانه برخی از رانندگان خودرو در ساعات پایانی شب در خیابان های شهر پارس آباد ، اجرای طرح برخورد با این افراد به مدت ۷۲ ساعت در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: با اجرای این طرح ۳۵ دستگاه خودرو توقیف و اقدامات قانونی در رابطه با رانندگان هنجارشکن و قانون گریز در حال انجام است.

فرمانده انتظامی شهرستان پارس آباد ضمن تذکر به رانندگان متخلف و هشدار به کسانی که مرتکب چنین رفتارهایی در سطح خیابان ها می شوند؛ تصریح کرد این گونه اقدامات از سوی افراد هنجار شکن قابل قبول نبوده و پلیس اجازه نخواهد داد هیچ احدی موجب ایجاد اخلال در آرامش و امنیت شهروندان شود.