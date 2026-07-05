امیر سرتیپ محمد اکرمی‌نیا گفت: از فرصت آتش‌بس برای ارتقای توان رزمی خود استفاده می‌کنیم و یک لحظه را هم از دست نداده و غافل نمی‌شویم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سخنگوی ارتش روز یکشنبه در حاشیه مراسم اقامه نماز بر پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب و خانواده محترم ایشان در مصلای تهران، در گفت‌وگویی اظهار داشت: بارها اعلام کرده‌ایم از فرصت آتش‌بس برای ارتقای توان رزمی خود استفاده می‌کنیم و یک لحظه را هم از دست نداده و غافل نمی‌شویم.

وی با اشاره به حضور پرشور مردم در مراسم وداع با آقای شهید ایران، ادامه داد:‌ همانطور که رهبر شهیدمان فرمودند، این مردم مبعوث شدند و ان‌شاء الله می‌روند که انقلاب را به دست صاحب اصلی آن امام زمان(عج) بسپارند.

امیر سرتیپ محمد اکرمی‌نیا به ابعاد جهانی این حضور اشاره کرد و گفت: امیدواریم شور و حماسه مردم و خون پاک امام شهیدمان، موجب بیداری جامعه بین‌المللی شود تا تمام ملت‌های دنیا در مقابل ظلم و استکبار بایستند و جهان را از شر استکبار جهانی آزاد کنند.

وی ضمن قدردانی از حضور حماسی مردم در مراسم وداع با رهبر شهید گفت: مردم حماسه‌ای ماندگار آفریدند و این حماسه به طور قطع موجب بیداری ملت‌های مسلمان خواهد شد تا ریشه استکبار در سراسر جهان خشک شود.