نیرو و تجهیزات از شهرداری بیرجند برای پشتیبانی از مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب به مشهد مقدس اعزام می شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند با اشاره به مشارکت شهرداری در پشتیبانی از برگزاری مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب گفت: ۵ دستگاه اتوبوس به همراه نیرو‌های امدادی و خدمات‌رسان به مشهد اعزام می‌شوند.

حبیبی افزود: همچنین یک دستگاه خودروی آتش‌نشانی و یک دستگاه خودروی حمل زباله نیز برای ارائه خدمات و همکاری با مجموعه مدیریت شهری مشهد اعزام شده‌اند.

وی از اجرای مجموعه اقدامات گسترده همزمان با مراسم بدرقه پیکر رهبر شهید خبر داد و گفت: در راستای فضاسازی شهری، ۷ تابلوی تبلیغاتی در نقاط مختلف شهر طراحی، چاپ و نصب شده و هزار پرچم مناسبتی برای نصب در معابر و میادین شهری آماده و توزیع شده است.

سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند با اشاره به اینکه شهرداری بیرجند همچنین موکبی را در محور پلیس‌راه بیرجند–قائن برپا کرده است که از فردا فعالیت خود را آغاز خواهد کرد افزود: در این موکب، ضمن توزیع اقلام فرهنگی، از زائرانی که برای شرکت در مراسم بدرقه پیکر مطهر رهبر شهید عازم مشهد هستند، پذیرایی خواهد شد.

حبیبی افزود: به دستور شهردار بیرجند، در این ایام هیچ‌گونه تعطیلی برای مجموعه شهرداری در نظر گرفته نشده و تمامی نیرو‌های شهرداری به‌صورت کامل در آماده‌باش هستند.