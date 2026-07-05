به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، محمد باقری‌زاد با اشاره به اتخاذ تدابیر ویژه قضایی و فنی برای حفظ پایداری شبکه‌های ارتباطی و جلوگیری از هرگونه اختلال در مراسم تشییع «امام شهید»گفت: به‌منظور جلوگیری از هرگونه اختلال در ارتباطات، تدابیر لازم برای پاکسازی فرکانسی، مدیریت هوشمند ترافیک شبکه و حفظ پایداری خدمات ارتباطی در مسیر‌های مراسم اتخاذ شده است.

وی افزود: در همین راستا، دستور‌های ویژه قضایی برای جمع‌آوری تجهیزات غیرمجاز رادیویی در مسیر‌های برگزاری مراسم صادر شده تا از ایجاد تداخل در شبکه‌های ارتباطی جلوگیری شود.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان قم با تأکید بر اینکه حفظ کیفیت ارتباطات در این رویداد ملی و مذهبی از اولویت‌های اصلی است، گفت: همه دستگاه‌های مسئول با هماهنگی کامل، زیرساخت‌های ارتباطی استان را برای ارائه خدمات مطلوب به زائران، شهروندان و عوامل اجرایی مراسم آماده کرده‌اند.

محمد باقری‌زاد، هم‌افزایی میان مجموعه‌های قضایی، نظارتی و فنی را از نقاط قوت مدیریت این رویداد دانست و گفت: تمامی سناریو‌های احتمالی برای مدیریت ترافیک سنگین شبکه پیش‌بینی شده و تمهیدات لازم برای حفظ پایداری ارتباطات در نظر گرفته شده است.