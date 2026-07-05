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استاندار آذربایجانغربی با بیان اینکه استان در مسیر تبدیل شدن به قطب اقتصادی شمالغرب کشور است، گفت: پنج هزار میلیارد ریال از حقوق قانونی مسئولیت اجتماعی معادن برای توسعه زیرساختهای مناطق محروم استان جذب شده و پروژه کلیدی اتوبان ارومیه-تبریز نیز با سرمایهگذاری ۱۰۰ هزار میلیارد ریالی (۱۰ همت) در حال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رضا رحمانی در نشست با مدیران و فرمانداران استان، با اشاره به رویکرد دولت در تکمیل طرحهای بزرگ زیرساختی، افزود: یکی از پروژههای طلسمشکنی که نقش مؤثری در توسعه پایدار استان دارد پروژه های راهسازی و به خصوص اتوبان ارومیه-تبریز است که با سرمایهگذاری ۱۰ همتی در دست اجرا قرار دارد و اطلاعرسانی دقیق پیشرفتهای این پروژه برای تقویت امید و نشاط در جامعه ضروری است.
استاندار آذربایجان غربی اضافه کرد: محرومیت فعلی استان ناشی از عقب ماندگی های دهههای گذشته است و برای رفع آنها نیازمند تلاش شبانه روزی مسوولان، مدیران و مردم در کنار همدیگر است.
لزوم عینی سازی عواید معادن طلای استان برای مردم
وی با تأکید بر لزوم عینیسازی عواید معادن برای مردم، افزود: با تلاشهای صورتگرفته و اشراف بر قوانین، پنج هزار میلیارد ریال از محل مسئولیتهای اجتماعی معادن برای پروژههای عمرانی در جنوب استان جذب شده است.
رحمانی بیان کرد: طبق قانون، تخصیص ۲۰ درصد از حقوق دولتی معادن به مناطق میزبان الزامی است که هماکنون ۱۵ درصد آن محقق شده و با تداوم عملکرد مثبت، برای دریافت حداکثری این سهم اقدام خواهیم کرد.
استاندار آذربایجانغربی، اولویت هزینهکرد این اعتبارات را مناطق اطراف معادن «زرهشوران» و «آقدره» و بهسازی و نوسازی راههای جنوب استان بهویژه در شهرستان تکاب عنوان کرد و گفت: با تصویب ۹۹ درصدی پروژههای پیشنهادی، بهزودی مردم منطقه شاهد تحولات ملموس در زیرساختهای رفاهی خود خواهند بود.
رحمانی با انتقاد از رکود در برخی ظرفیتهای صنعتی از جمله کارخانه کنستانتره سردشت، تصریح کرد: شایسته نیست شهرستانی با ظرفیتهای عظیم معدنی یا کشاورزی، محروم بماند.
وی تاکید کرد که مسئولان باید بیتفاوتی را کنار گذاشته و نسبت به فعالسازی این واحدها پاسخگو باشند.
واگذاری مدیریت معدن زره شوران دستاورد سفر رییس جمهوری به ارومیه
وی در بخش دیگری از سخنان خود، واگذاری مدیریت معدن زرهشوران به استان را از دستاوردهای مهم سفر رئیسجمهور برشمرد و تأکید کرد: توسعه فازهای جدید این معدن، تأثیر بسزایی در ایجاد اشتغال و جلوگیری از مهاجرت نیروی کار به مرکز کشور خواهد داشت.
استاندار آذربایجانغربی همچنین با تقدیر از عملکرد فرمانداز ماکو در مدیریت بحران سیل «بورالان» ماکو و اقدامات جهادی در بازسازی مناطق جنگزده، خاطرنشان کرد: با توجه به محدودیت فصل کاری در استان، تمامی مدیران موظفند با نگاه جهادی و شبانهروزی، مصوبات سفر ریاستجمهوری در حوزههای تجارت مرزی، مدیریت منابع آبی و طرحهای راهسازی را تا حصول نتیجه پیگیری کنند.