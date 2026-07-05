ناظر گمرکات خوزستان میزان صادرات کالا از گمرکات استان در ۳ ماهه امسال را ۲ میلیون و ۴۱۴ هزار تن کالای غیرنفتی و به ارزش ۶۱۶ میلیون دلار اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بهروز قره‌بیگی با اشاره به صادرات ۲ میلیون و ۴۱۴ هزار تن کالای غیرنفتی و به ارزش ۶۱۶ میلیون دلار در سه ماهه امسال از گمرکات استان، بیان کرد: میزان واردات از گمرکات خوزستان در مدت یاد شده نیز به میزان سه میلیون و ۱۱۳ هزار تن و به ارزش یک میلیارد و ۵۴۵ میلیون دلار بوده است.

وی با اشاره به میزان صادرات به کشور عراق در سه ماهه امسال ادامه داد: یک میلیون و ۲۶۳ هزار تن کالای غیر نفتی به ارزش ۲۶۴ میلیون و ۵۴۷ هزار دلار از مرز‌های استان به عراق به عنوان یکی از مهمترین شریک تجاری خوزستان صادر شده است.

قره‌بیگی با اشاره به میزان درآمد گمرکات استان در مدت یاد شده افزود: ۲۴۰ هزار و ۸۴۶ میلیارد دلار میزان درآمد گمرکات استان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۷۶ درصد رشد داشته است.

ناظر گمرکات خوزستان به میزان تردد مسافر از گمرکات استان در مدت یاد شده اشاره کرد و گفت: مسافران ورودی از مرز‌های شلمچه، فرودگاه اهواز و مرز دریایی خرمشهر ۶۸۰ هزار نفر و میزان مسافران خروجی نیز ۶۷۶ هزار نفر بوده است.

وی در ادامه سخنان خود از تشکیل ۱۱ فقره پرونده قاچاق کالا در گمرکات استان اشاره کرد و ادامه داد: این تعداد پرونده تشکیل شده به ارزش ۶۳۳ میلیارد و ۱۶۲ میلیون ریال بوده که نسبت به سه ماه ماهه ابتدایی سال قبل از نظر تعداد ۳۸ درصد افزایش و از نظر ارزشی ۱۴۵ درصد رشد داشته است.

پیش از این ناظر گمرکات خوزستان از رشد قابل‌توجه درآمد‌های گمرکی استان در سه‌ماهه نخست سال جاری خبر داد و بر لزوم بازگشت سهم درآمدی استان برای توسعه زیرساخت‌های صادراتی تاکید کرد.

نقش خوزستان در تامین کالا‌های اساسی کشور بسیار پراهمیت است و ۹۴ درصد از واردات کالا‌های اساسی از طریق ۱۰ کشور مبدا، از طریق بنادر خوزستان وارد کشور شده است.

گندم، ذرت دامی، برنج، دانه‌های روغنی، روغن خام، شکر خام، کنجاله سویا و لاستیک سنگین، از جمله مهم‌ترین کالا‌های اساسی ترخیص‌شده در این بازه زمانی است.

تغییر نرخ ارز و افزایش حجم واردات از جمله عوامل موثر در افزایش درآمد‌های گمرکی بوده است.