طبخ و توزیع غذای گرم و میان وعده در موکب جنتالحسین (ع) شهرداری تبریز
موکب جنتالحسین (ع) شهرداری تبریز با راهاندازی آشپزخانه مجهز، طبخ و توزیع غذای گرم شامل نهار و شام و میان وعده را به صورت مداوم برای عزاداران و شرکتکنندگان در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی آغاز کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی،موکب جنتالحسین(ع) شهرداری تبریز با راهاندازی آشپزخانه مجهز، طبخ و توزیع غذای گرم شامل نهار و شام و میان وعده را به صورت مداوم برای عزاداران و شرکتکنندگان در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی آغاز کرده است و روزانه هزاران پرس غذای گرم تهیه و در بین سوگواران حاضر در موکب و مدارس اسکان در تهران توزیع میکند.
موکب جنتالحسین (ع) شهرداری تبریز در بوستان شهید کاظمی منطقه ۱۹ تهران مستقر بوده و علاوه بر پذیرایی و تغذیه، خدمات اسکان عزاداران را در هفت مدرسه شامل ابنسینا، جهاد یک، شهید افشار نادری، شهید مفتح، شهید تهرانیمقدم، مهرطلبان، شهید نصیرزاده و بوستان ولایت بر عهده دارد و همچنین با اعزام اکیپهای آتشنشانی، پشتیبانی ایمنی این اجتماع عظیم را نیز تضمین کرده است.