به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، گائل کاکوتا در ۳۵ سالگی از دنیای فوتبال خداحافظی کرد.

هافبک تیم ملی کنگو با انتشار پیامی در صفحه اینستاگرام خود، پایان دوران حرفه‌ای فوتبالش را اعلام کرد.

کاکوتا که به عنوان یکی از بااستعدادترین بازیکنان نسل خود شناخته می‌شود، بیش از ۴۶۰ بازی حرفه‌ای انجام داد.

او که در آکادمی چلسی پرورش یافته بود، در دوران حرفه‌ای خود برای چندین باشگاه اروپایی به میدان رفت و در همه جا به عنوان بازیکنی خوش استعداد، خلاق و با تکنیک، تأثیرگذار بود.

کاکوتا که یک فصل هم با پیراهن استقلال بازی کرد با پیراهن تیم ملی کنگو، ۹۲ بازی ملی انجام داد و با ۱۵ گل، یکی از ماندگارترین بازیکنان تاریخ این کشور محسوب می‌شود.