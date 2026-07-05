به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛مسئول گروه جهادی شباب‌الزهرا زرین‌شهر با اشاره به اعزام ۳۰ نفر از اعضای این گروه به مسیر‌های منتهی به مشهد مقدس از طریق شهر طبس و همچنین شهر مقدس قم برای خدمت‌رسانی به زائرانِ قائد شهید امت گفت: با توجه به تردد گسترده ارادتمندان و عاشقانِ «قائد شهید امت» در این مسیرها، تیم‌های عملیاتی ما در محل‌های تعیین‌شده مستقر شده‌اند.

مصطفی شهریاری افزود: موکب‌های این گروه جهادی با برپایی آشپزخانه‌های سیار، وظیفه پخت و توزیع غذای گرم را میان زائران بر عهده دارند.

وی گفت: این فعالیت‌های جهادی با هدف تکریم زائران و ادای دِین به آرمان‌های «قائد شهید امت» تا پایان روز‌های زیارتی و بازگشت زائران به شهر‌های خود ادامه خواهد داشت.