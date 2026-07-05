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جهادگران زرینشهری برای خدمترسانی به زائران قائد شهید امت در مسیر شهرهای مشهد و قم خدمات رسانی میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛مسئول گروه جهادی شبابالزهرا زرینشهر با اشاره به اعزام ۳۰ نفر از اعضای این گروه به مسیرهای منتهی به مشهد مقدس از طریق شهر طبس و همچنین شهر مقدس قم برای خدمترسانی به زائرانِ قائد شهید امت گفت: با توجه به تردد گسترده ارادتمندان و عاشقانِ «قائد شهید امت» در این مسیرها، تیمهای عملیاتی ما در محلهای تعیینشده مستقر شدهاند.
مصطفی شهریاری افزود: موکبهای این گروه جهادی با برپایی آشپزخانههای سیار، وظیفه پخت و توزیع غذای گرم را میان زائران بر عهده دارند.
وی گفت: این فعالیتهای جهادی با هدف تکریم زائران و ادای دِین به آرمانهای «قائد شهید امت» تا پایان روزهای زیارتی و بازگشت زائران به شهرهای خود ادامه خواهد داشت.