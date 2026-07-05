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۷۱ نماینده مجلس عوام و اعیان انگلیس در نامهای به دولت این کشور خواستار تحریم «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم صهیونیستی و «یاریو لوین» وزیر دادگستری این رژیم شدند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ ۷۱ نماینده مجلس عوام و اعیان انگلیس در نامهای به دولت این کشور خواستار تحریم «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم صهیونیستی و «یاریو لوین» وزیر دادگستری این رژیم شدند.
امضاکنندگان از احزاب مختلف، کابینه رژیم صهیونیستی را مسئول «شکنجه نظاممند» بازداشتشدگان فلسطینی دانستند و تأکید کردند تحریمهای پیشین لندن علیه برخی وزرای صهیونیست کافی نبوده است.
آنان همچنین به گزارش سازمان ملل درباره تبدیل شکنجه به بخشی از روند سرکوب فلسطینیان و نیز رهگیری کشتیهای «ناوگان صمود» و «ائتلاف ناوگان آزادی» توسط نیروی دریایی رژیم صهیونیستی و بازداشت فعالان، از جمله شهروندان انگلیسی، اشاره کردند.