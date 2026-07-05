۷۱ نماینده مجلس عوام و اعیان انگلیس در نامه‌ای به دولت این کشور خواستار تحریم «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و «یاریو لوین» وزیر دادگستری این رژیم شدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ ۷۱ نماینده مجلس عوام و اعیان انگلیس در نامه‌ای به دولت این کشور خواستار تحریم «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و «یاریو لوین» وزیر دادگستری این رژیم شدند.

امضاکنندگان از احزاب مختلف، کابینه رژیم صهیونیستی را مسئول «شکنجه نظام‌مند» بازداشت‌شدگان فلسطینی دانستند و تأکید کردند تحریم‌های پیشین لندن علیه برخی وزرای صهیونیست کافی نبوده است.

آنان همچنین به گزارش سازمان ملل درباره تبدیل شکنجه به بخشی از روند سرکوب فلسطینیان و نیز رهگیری کشتی‌های «ناوگان صمود» و «ائتلاف ناوگان آزادی» توسط نیروی دریایی رژیم صهیونیستی و بازداشت فعالان، از جمله شهروندان انگلیسی، اشاره کردند.