تندباد شدید، بارش باران، طغیان رودخانه‌ها و جاری شدن سیلاب در روز‌های گذشته، خسارت گسترده‌ای به بخش کشاورزی شهرستان جیرفت وارد کرد.

تندباد و سیلاب، خسارت سنگینی به بخش کشاورزی جیرفت وارد کرد

تندباد و سیلاب، خسارت سنگینی به بخش کشاورزی جیرفت وارد کرد

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز کرمان ،این مخاطرات طبیعی موجب آسیب به نخلستان‌ها، محصولات کشاورزی، سازه‌های گلخانه‌ای و زیرساخت‌های کشاورزی در چند روستای بخش مرکزی جیرفت شد.

یکی از نخلداران منطقه با اشاره به شدت تندباد گفت: وزش باد به حدی شدید بود که نخلی با بیش از ۱۵ سال عمر و حدود ۲۰۰ کیلوگرم محصول خرما را از ریشه خارج کرد؛ درختی که تنها منبع درآمد خانواده‌اش بود.

در بخش گلخانه‌ای نیز خسارت‌ها قابل توجه است. بر اثر شدت تندباد، سازه یکی از گلخانه‌های بزرگ منطقه به طور کامل تخریب و بر روی زمین فرو ریخت. به گفته مالک این واحد تولیدی، این مجموعه با وسعت ۵۰ هزار متر مربع برای حدود ۱۰۰ نفر به صورت مستقیم اشتغال ایجاد کرده بود و اکنون بخش زیادی از تجهیزات و سازه آن از بین رفته است.

گلخانه‌داران همچنین از ناکافی بودن پوشش بیمه‌ای گلایه دارند و می‌گویند میزان خسارت برآوردشده از سوی بیمه با هزینه واقعی بازسازی فاصله زیادی دارد. به گفته یکی از بهره‌برداران، میزان خسارت وارد شده به این گلخانه بین دو و نیم تا سه میلیارد تومان برآورد می‌شود، در حالی که پرداخت‌های احتمالی بیمه، پاسخگوی جبران این خسارت نخواهد بود.

کشاورزان و بهره‌برداران خسارت‌دیده خواستار تسریع در ارزیابی خسارت‌ها و حمایت فوری دستگاه‌های مسئول برای جبران زیان‌های وارده و بازگشت واحد‌های تولیدی به چرخه فعالیت هستند.