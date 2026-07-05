به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: در راستای خدمت رسانی به زوار شرکت کننده در مراسم تاریخی بدرقه و وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی، ۳۰ امدادگر فوریت‌های پزشکی از دانشگاه‌های علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، دزفول و دانشکده‌های علوم پزشکی بهبهان و آبادان به تهران اعزام شدند.

دکتر مهران احمدی بلوطکی با اشاره به اینکه به همراه این امدادگران ۱۱ دستگاه آمبولانس به تهران اعزام شده‌اند، ادامه داد: از این تعداد ۶ دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوس آمبولانس از مرکز اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز به همراه ۱۸ امدادگر به شهر تهران اعزام شده‌اند.