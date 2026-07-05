رییس اداره مکانیزاسیون جهادکشاورزی آذربایجان غربی گفت: هم اکنون ۵۸ هزار و ۵۰۰ دستگاه تراکتور در اختیار کشاورزان استان است و از این لحاظ آذربایجان غربی در جایگاه نخست کشور قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مجید علیوند اظهار کرد: دومین استان کشور از لحاظ داشتن تعداد تراکتور کشاورزی، خراسان رضوی است که با وسعت سه برابر نسبت به استان ما داری ۳۸ هزار دستگاه تراکتور کشاورزی است.

وی اضافه کرد: آذربایجان غربی با وجود بیشترین فراوانی تراکتور، دارای ضریب مکانیزاسیون ۲.۲۵ اسب بخار در هکتار است و از این لحاظ دارای رتبه متوسط کشوری است.

رییس اداره مکانیزاسیون جهادکشاورزی آذربایجان‌غربی گفت: در ضریب مکانیزاسیون تنها تعداد نیرو محرکه اهمیت ندارد بلکه عمر مفید دستگاه نیز باید مورد توجه قرار گیرد و طبق استانداردها عمر مفید هر دستگاه تراکتور ۱۳ سال است.

وی افزود: در ضریب مکانیزاسیون اسب بخار موجود در استان با عمر کمتر از ۱۳ سال بر سطح زمین کشاوروزی تعیین می شود و همین امر باعث کاهش ضریب مکانیزاسیون در آذربایجان غربی شده است.

وی اظهار کرد: هم اکنون از مجموع تراکتورهای فعال در اختیار کشاورزان آذربایجان غربی ۶۰ درصد آنها عمر بیشتر از عمر مفید برای ضریب مکانیزاسیون هستند و همین امر باعث کاهش ضریب مکانیزاسیون در این استان شده است.

وی افزود: هر سال کشاورزان آذربایجان غربی تعدادی از تراکتورهای جدید را در اختیار می گیرند اما تراکتورهای با عمر بالای ۱۳ سال نیز همچنان فعال هستند و هیچ تراکتوری از رده خارج نمی شود.

رییس اداره مکانیزاسیون جهادکشاورزی آذربایجان غربی گفت: نکته مهم دیگر این است که استان در چند محصول مانند گندم، چغندرقند و کلزا درجه مکانیزه نزدیک به ۱۰۰ را دارد.

علیوند افزود: درجه مکانیزه به این معنی است که در این محصولات تمامی عملیات کاشت، داشت و برداشت به صورت مکانیزه و با استفاده از دستگاه های مختلف انجام می شود.

وی اضافه کرد: در برخی از محصولات نیز با توجه به شرایط جغرافیایی برخی مراحل مانند کاشت یا برداشت به صورت مکانیزه انجام می شود و تنها برداشت آن غیرمکانیزه است.

وی اظهار کرد: تنها در بخش سبزیجات و صیفی‌جات که سهم بسیار کمی از زمین های زراعی استان را شامل می شود، درجه مکانیزه پایین است و باید این بخش نیز مانند سایر بخش ها تقویت شود.