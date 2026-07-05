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سخنگوی سازمان منطقه آزاد انزلی گفت: تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد انزلی برای حضور در مراسم تشییع رهبر شهید به مدت ۱۰روز بدون محدودیت در تهران، قم و مشهد آزاد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سخنگوی سازمان منطقه آزاد انزلی از آزادسازی موقتی تردد خودروهای پلاک این منطقه در استانهای تهران ، قم و خراسان رضوی به منظور تسهیل حضور مالکان این خودروها در آیین وداع و تشییع قائد امت و امام شهید خبر داد.
مهدی کاظمیان اعلام کرد : براساس هماهنگی انجامشده با فرماندهی راهور فراجا، خودروهای پلاک منطقه آزاد انزلی به مدت ۱۰ روز بدون محدودیت امکان تردد در این سه استان را خواهند داشت.