به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سخنگوی سازمان منطقه آزاد انزلی از آزادسازی موقتی تردد خودرو‌های پلاک این منطقه در استان‌های تهران ، قم و خراسان رضوی به‌ منظور تسهیل حضور مالکان این خودرو‌ها در آیین وداع و تشییع قائد امت و امام شهید خبر داد.

مهدی کاظمیان اعلام کرد : براساس هماهنگی انجام‌شده با فرماندهی راهور فراجا، خودرو‌های پلاک منطقه آزاد انزلی به مدت ۱۰ روز بدون محدودیت امکان تردد در این سه استان را خواهند داشت.