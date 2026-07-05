به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، رئیس‌کل دادگستری سیستان و بلوچستان گفت: این اقدام به همت ستاد مردمی دیه استان، مشارکت خیران، گذشت شکات و همکاری نهاد‌های حمایتی انجام شد.

علی موحدی‌راد رئیس‌کل دادگستری استان و رئیس هیأت امنای ستاد مردمی دیه استان اظهار داشت: از مجموع زندانیان آزاد شده، ۴۷ نفر مرد و سه نفر زن بودند که از این تعداد، ۲۵ نفر به دلیل محکومیت مهریه، ۱۹ نفر محکوم مالی، چهار نفر محکوم نفقه و دو نفر نیز محکوم دیه غیرعمد بودند.

وی افزود: این افراد به تفکیک محل نگهداری شامل ۲۱ نفر از زندان زاهدان، ۱۵ نفر از زابل، پنج نفر از چابهار، چهار نفر از سراوان، سه نفر از ایرانشهر و دو نفر از خاش بودند.

موحدی‌راد با اشاره به میزان بدهی این زندانیان گفت: مجموع بدهی ۵۰ مددجوی آزادشده بالغ بر ۹۰۵ میلیارد تومان بود که با ۶۶۵ میلیارد تومان گذشت شکات، ۲۲۱ میلیارد و ۷۰۷ میلیون تومان پذیرش اعسار، چهار میلیارد و ۸۰۳ میلیون تومان کمک ستاد مردمی دیه استان، دو میلیارد و ۴۹۰ میلیون تومان مساعدت انجمن حمایت از زندانیان، ۱۱ میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه و همچنین آورده شخصی مددجویان، زمینه آزادی آنان فراهم شد.

رئیس‌کل دادگستری سیستان و بلوچستان با تشریح وضعیت زندانیان جرائم غیرعمد استان اظهار داشت: در حال حاضر ۱۳۲ نفر از محکومان جرائم غیرعمد در زندان‌های استان به سر می‌برند که از این تعداد ۹۲ نفر مرد و ۴۰ نفر زن هستند.

وی افزود: از این تعداد، ۶۲ نفر به دلیل محکومیت‌های مالی، ۵۸ نفر بابت مهریه، هفت نفر به علت نفقه و ۵ نفر نیز به دلیل دیه غیرعمد در زندان هستند.

موحدی‌راد ادامه داد: این زندانیان به تفکیک محل نگهداری شامل ۶۵ نفر در زاهدان، ۲۴ نفر در زابل، ۲۲ نفر در چابهار، ۱۱ نفر در ایرانشهر، نه نفر در سراوان و یک نفر در خاش هستند.

رئیس هیأت امنای ستاد مردمی دیه استان خاطرنشان کرد: برای آزادی ۱۳۲ نفر از این محکومان، بدون احتساب گذشت شکات، تأمین اعتباری بالغ بر ۲۰۲ میلیارد و ۸۳۷ میلیون تومان مورد نیاز است.

وی در پایان با قدردانی از خیران، شکات گذشت‌کننده، اعضای ستاد مردمی دیه، انجمن حمایت از زندانیان و همه نهاد‌های همکار، اظهار امیدواری کرد با تداوم فرهنگ احسان، گذشت و مشارکت‌های مردمی، زمینه آزادی سایر زندانیان جرائم غیرعمد نیز فراهم شده و خانواده‌های بیشتری از نعمت حضور عزیزان خود بهره‌مند شوند.