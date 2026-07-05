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فرمانده ناحیه بسیج دانشجویی استان بوشهر از اعزام حدود ۳۰۰ دانشجو از دانشگاههای استان به مراسم تشییع قائد شهید امت در شهر مقدس قم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ حیدر بردبارنسب گفت: در راستای فراهم کردن زمینه حضور دانشجویان در مراسم تشییع و خاکسپاری رهبر شهید انقلاب اسلامی، برنامهریزیهای لازم انجام شده و کاروانهای دانشجویی دانشگاههای استان طی سه روز در این مراسم حضور خواهند یافت.
وی افزود: اعزام دانشجویان در دو مرحله انجام میشود و در مجموع ۱۲ دستگاه اتوبوس، حدود ۳۰۰ دانشجو را از دانشگاههای استان بوشهر به شهر مقدس قم منتقل خواهند کرد.
بردبارنسب با اشاره به برنامههای فرهنگی و معنوی این سفر گفت: دیدار با علما، زیارت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س)، حضور در مسجد مقدس جمکران و شرکت در برنامههای پیشبینیشده از جمله بخشهای این سفر دانشجویی است.
معاون مالی و اداری دانشگاه خلیج فارس، گفت: برای هماهنگی این اعزام نشستهای متعددی با حضور دانشگاههای استان برگزار شد و تمامی تمهیدات لازم برای اجرای منظم این برنامه اندیشیده شد.
احسان ایزدپناه، افزود: در مرحله نخست، ۶ دستگاه اتوبوس حامل حدود ۳۰۰ دانشجو شامل ۲۰۰ دانشجوی خواهر و ۱۰۰ دانشجوی برادر از دانشگاههای خلیج فارس، علوم پزشکی، ملی مهارت و پیامنور اعزام شدند و در مرحله دوم نیز دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه آزاد اسلامی با اعزام ۶ دستگاه اتوبوس دیگر به این کاروان خواهند پیوست.
ایزدپناه خاطرنشان کرد: هماهنگی این اعزامها در قالب قرارگاه «علمالهدی» با محوریت دانشگاه خلیج فارس انجام شده و امیدواریم دانشجویان استان بوشهر با حضور پرشور خود، نمایندگان شایستهای برای جامعه دانشگاهی استان در این مراسم باشند.