به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ حیدر بردبارنسب گفت: در راستای فراهم کردن زمینه حضور دانشجویان در مراسم تشییع و خاکسپاری رهبر شهید انقلاب اسلامی، برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده و کاروان‌های دانشجویی دانشگاه‌های استان طی سه روز در این مراسم حضور خواهند یافت.

وی افزود: اعزام دانشجویان در دو مرحله انجام می‌شود و در مجموع ۱۲ دستگاه اتوبوس، حدود ۳۰۰ دانشجو را از دانشگاه‌های استان بوشهر به شهر مقدس قم منتقل خواهند کرد.

بردبارنسب با اشاره به برنامه‌های فرهنگی و معنوی این سفر گفت: دیدار با علما، زیارت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س)، حضور در مسجد مقدس جمکران و شرکت در برنامه‌های پیش‌بینی‌شده از جمله بخش‌های این سفر دانشجویی است.

معاون مالی و اداری دانشگاه خلیج فارس، گفت: برای هماهنگی این اعزام نشست‌های متعددی با حضور دانشگاه‌های استان برگزار شد و تمامی تمهیدات لازم برای اجرای منظم این برنامه اندیشیده شد.

احسان ایزدپناه، افزود: در مرحله نخست، ۶ دستگاه اتوبوس حامل حدود ۳۰۰ دانشجو شامل ۲۰۰ دانشجوی خواهر و ۱۰۰ دانشجوی برادر از دانشگاه‌های خلیج فارس، علوم پزشکی، ملی مهارت و پیام‌نور اعزام شدند و در مرحله دوم نیز دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه آزاد اسلامی با اعزام ۶ دستگاه اتوبوس دیگر به این کاروان خواهند پیوست.

ایزدپناه خاطرنشان کرد: هماهنگی این اعزام‌ها در قالب قرارگاه «علم‌الهدی» با محوریت دانشگاه خلیج فارس انجام شده و امیدواریم دانشجویان استان بوشهر با حضور پرشور خود، نمایندگان شایسته‌ای برای جامعه دانشگاهی استان در این مراسم باشند.