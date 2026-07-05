با هدف ارائه خدمات به زوار مراسم ویژه امام شهید در ۱۰ نقطه ورودی و خروجی شهرستان نهاوند موکب‌هایی برپا شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، نهاوند محل تردد و عبور مرور زوار شرکت کننده در مراسم وداع، بدرقه و تشییع امام شهید است، این شهرستان به دلیل قرار گرفتن در کریدور غرب به شرق و مرکز کشور در طول سال زوار زیادی از اقصی نقاط کشور برای زیارت عتبات عالیات از آن می گذرند.

به همت خیرین با هدف ارائه خدمت به زوار مراسم ویژه امام شهید در ۱۰ نقطه ورودی و خروجی این شهرستان موکب‌های بر پا شده است.

برخی از این موکب ها در مسیر رفت و برخی در مسیر برگشت زوار هستند و فعالیت این موکب‌ها شبانه روزیست.

فرماندار نهاوند در این زمینه گفت: فعالیت این موکب‌ها تا ۲ روز پس از پایان مراسم تشییع رهبر شهید ادامه دارد.

مجتبی بیرانوند افزود: ظرفیت پذیرای روزانه تا ۴۵۰۰ نفر و اسکان هر شب حدود ۵۰۰ نفر در این موکب‌ها مهیاست.