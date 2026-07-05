پخش زنده
امروز: -
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجانغربی گفت: از مجموع ۲ هزار و ۱۶۸ روستای بالای ۲۰ خانوار استان، تاکنون در ۱۳۲۲ روستا طرح هادی با هدف توسعه، ساماندهی و الگوسازی اجرا شده یا در دست اجرا قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، علیرضا مقدم افزود: برای اجرای طرحهای هادی روستایی در سال جاری، سه هزار و ۱۴۰ میلیارد ریال اعتبار مصوب شده بود که از این میزان، دو هزار و ۹۵۰ میلیارد ریال تخصیص یافته و عملیات اجرایی پروژهها در روستاهای استان در حال انجام است.
وی درباره نحوه انتخاب روستاهای مشمول این طرح اظهار کرد: اولویت اجرای طرح هادی بر اساس مصوبات کمیتههای برنامهریزی شهرستانها تعیین میشود.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجانغربی با اشاره به روند اجرای پروژهها گفت: طرحهای هادی متناسب با میزان اعتبارات تخصیصیافته، در زمانبندی پیشبینیشده و با رعایت استانداردهای فنی اجرا میشوند.
وی اجرای طرح هادی را یکی از مهمترین ماموریتهای بنیاد مسکن دانست و افزود: این طرحها علاوه بر ساماندهی کالبدی و الگوسازی روستاها، نقش مهمی در ارتقای شاخصهای بهداشتی، توسعه زیرساختهای فنی، بهبود محیط زندگی روستاییان و ایجاد زمینه برای مهاجرت معکوس به روستاها دارند.