خدمترسانی اورژانس البرز به زائران مراسم تشییع قائد شهید امت
به منظور تأمین سلامت شرکتکنندگان، واحد عملیاتی اورژانس در مسیر تردد مستقر شدهاند و آماده ارائه خدمات فوری و تخصصی به زائران هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز،
رئیس مرکز اورژانس البرز، با اعلام استقرار گسترده نیروها و تجهیزات امدادی در مسیر تردد زائرین و شرکت کنندگان مراسم «قائد امت امام شهید گفت: به منظور تأمین سلامت شرکتکنندگان، واحد عملیاتی اورژانس در مسیر تردد مستقر شدهاند و آماده ارائه خدمات فوری و تخصصی به شهروندان و عزاداران هستند که این آمادگی بطور مستمر با حضور میدانی تیمهای مدیریتی تکمیل و پایش میگردد.
رئیس مرکز اورژانس البرز با تأکید بر آمادگی کامل نیروهای عملیاتی، اظهار داشت: کارشناسان اورژانس البرز ضمن توجه به رسالت خود با تمام توان و بهصورت شبانهروزی در محل حضور دارند تا در صورت بروز هرگونه نیاز درمانی یا حادثه، خدمات امدادی و درمانی را در کوتاهترین زمان ممکن به هموطنان از سراسر کشور ارائه دهند.
مهدوی همچنین با اشاره به هماهنگیهای انجامشده با سایر دستگاههای امدادی و انتظامی، خاطرنشان کرد: پوشش امدادی این مراسم با هدف پاسخگویی سریع، مدیریت اصولی حوادث احتمالی و حفظ سلامت عزاداران از ۱۲ تیر ماه تا پایان مراسم و بدرقه هموطنان از تهران و البرز برنامهریزی شده است.