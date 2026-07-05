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یک حلقه مار افعی که با همکاری دوستداران محیط زیست به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فلاورجان تحویل داده شده بود، پس از انجام معاینات تخصصی و اطمینان از سلامت کامل، در زیستگاه طبیعی خود رهاسازی شد.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، این مار افعی پس از انتقال به اداره حفاظت محیط زیست فلاورجان، مورد معاینه و ارزیابی کارشناسان قرار گرفت تا از سلامت جسمی و توانایی بازگشت آن به طبیعت اطمینان حاصل شود.
کارشناسان پس از تأیید شرایط مناسب این گونه، آن را مطابق اصول حفاظتی در زیستگاه طبیعیاش رهاسازی کردند.
کارشناسان محیط زیست با اشاره به نقش مهم مارهای افعی در حفظ تعادل زیست بومها تأکید کردند: این گونهها با کنترل جمعیت جوندگان و سایر آفات، نقش مؤثری در سلامت زیستبومهای طبیعی ایفا میکنند و حفاظت از آنها از اهمیت بالایی برخوردار است.
اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فلاورجان نیز از شهروندان خواست در صورت مشاهده گونههای حیات وحش، بهویژه خزندگان، از هرگونه آسیب رساندن، جابهجایی یا زندهگیری خودداری کرده و موضوع را برای انجام اقدامات تخصصی به نیروهای محیط زیست اطلاع دهند تا فرآیند انتقال، تیمار و رهاسازی با رعایت اصول علمی و ایمنی انجام شود.