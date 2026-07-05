استاندار کرمانشاه با بیان اینکه حضور مردم در مراسم تشییع رهبر شهید حرکتی کاملاً خودجوش و برخاسته از بطن جامعه است گفت: مردم کرمانشاه همواره در تبعیت از ولایت و رهبری پیشگام بوده‌اند و امروز با این حضور، بار دیگر با آرمان‌های امام شهید و خلف صالح ایشان بیعت کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، منوچهر حبیبی گفت: میراث گرانبهایی که امروز به عنوان عزت و اقتدار ایران اسلامی می‌شناسیم، حاصل ایستادگی و پایمردی این مرد بزرگ است زیرا ایشان شخصیتی معنوی، با صلابت و مقتدر بود که حتی از دیدگاه نظریه‌پردازهای خارجی، در بسیاری از ابعاد بی‌نظیر یا کم‌نظیر بوده است.

استاندار کرمانشاه با تأکید بر اینکه جبهه مقاومت و عزت امروز ایران اسلامی، دست‌پرورده این انسان بزرگ است، افزود: یکی از هنرهای بزرگ رهبر شهید، تربیت انسان‌هایی بود که در مقابل ابرقدرت‌های جهانی ایستادند و به ما آموختند که ایران اسلامی می‌تواند روی پای خود بایستد و در جهان حرفی برای گفتن داشته باشد.

حبیبی گفت: ما به رهروی از چنین امامی افتخار می‌کنیم و امیدواریم خداوند توفیق دهد پاسدار ارزش‌ها و منش‌هایی باشیم که ایشان پایه‌گذاری کرد.

استاندار کرمانشاه با اشاره به حضور خودجوش زائران کرمانشاهی در مراسم تشییع امام شهید افزود: مردم استان کرمانشاه همواره نشان داده‌اند که از مسئولان جلوتر هستند و در پشتیبانی از نظام و ولایت سنگ تمام می‌گذارند.

وی در خصوص تمهیدات اندیشیده شده برای زائران گفت: از یک هفته پیش، برنامه‌ریزی‌های لازم در قالب ۹ کمیته تخصصی شامل اعزام، امداد و نجات، بهداشت و درمان، اسکان و تغذیه انجام شده است و این هماهنگی‌ها هم در سطح استان و شهرستان و هم در پایتخت صورت گرفته تا زائران عزیز علاوه بر رسیدن به موقع به مراسم، بتوانند با توجه به حجم بالای جمعیت در تهران، در سریع‌ترین زمان ممکن به استان بازگردند.

استاندار کرمانشاه خاطرنشان کرد: این حضور پرشور، بیعت مجددی با خلف صالح و راه روشن آن امام شهید است که با حمایت و حضور مردم، مسیر ایشان با قدرت هرچه تمام‌تر ادامه خواهد یافت.