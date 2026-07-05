پخش زنده
امروز: -
انهدام مهمات عمل نکرده تجاوز آمریکایی صهیونی در شهرستان بندرعباس امروز یکشنبه ۱۴ تیرماه صورت میگیرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان گفت: به دلیل خنثیسازی و انفجار کنترل شده پرتابه عملنکرده و باقیمانده دشمن در حملات آمریکایی-صهیونی به مناطقی در شهر بندرعباس، احتمال شنیدن صدای انفجار امروز در شهر بندرعباس وجود دارد.
احمد نفیسی افزود: احتمال شنیده شدن صدای انفجار، ناشی از عملیات فنی وجود دارد و جای هیچ گونه نگرانی برای شهروندان نیست.
بیشتربخوانید: انهدام مهمات عمل نکرده دشمن در بندرعباس