استقرار اردوگاههای اسکان تیمهای هلالاحمر زنجان در تهران
اردوگاههای اسکان اضطراری زنجان برای خدمات رسانی به شرکت کنندگان مراسم تشییع در بوستان های منتخب تهران مستقر شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ بر اساس اعلام روابط عمومی جمعیت هلالاحمر استان زنجان ،گروههای امداد و نجات جمعیت هلال احمر زنجان مسئولیت برپایی اردوگاههای اسکان اضطراری در بوستانهای بعثت، قائم و شهربانو را بر عهده دارد.
همچنین ۵ دستگاه آمبولانس به همراه نیروهای عملیاتی این جمعیت، برای ارائه خدمات امدادی و پوشش مراسم در مسیر تهران تا مشهد، در اختیار سازمان امداد و نجات قرار گرفتهاند.
استقرار اردوگاههای اسکان تیمهای هلالاحمر زنجان در تهران استقرار اردوگاههای اسکان تیمهای هلالاحمر زنجان در تهران استقرار اردوگاههای اسکان تیمهای هلالاحمر زنجان در تهران استقرار اردوگاههای اسکان تیمهای هلالاحمر زنجان در تهران استقرار اردوگاههای اسکان تیمهای هلالاحمر زنجان در تهران استقرار اردوگاههای اسکان تیمهای هلالاحمر زنجان در تهران استقرار اردوگاههای اسکان تیمهای هلالاحمر زنجان در تهران استقرار اردوگاههای اسکان تیمهای هلالاحمر زنجان در تهران استقرار اردوگاههای اسکان تیمهای هلالاحمر زنجان در تهران استقرار اردوگاههای اسکان تیمهای هلالاحمر زنجان در تهران استقرار اردوگاههای اسکان تیمهای هلالاحمر زنجان در تهران استقرار اردوگاههای اسکان تیمهای هلالاحمر زنجان در تهران استقرار اردوگاههای اسکان تیمهای هلالاحمر زنجان در تهران استقرار اردوگاههای اسکان تیمهای هلالاحمر زنجان در تهران استقرار اردوگاههای اسکان تیمهای هلالاحمر زنجان در تهران استقرار اردوگاههای اسکان تیمهای هلالاحمر زنجان در تهران استقرار اردوگاههای اسکان تیمهای هلالاحمر زنجان در تهران استقرار اردوگاههای اسکان تیمهای هلالاحمر زنجان در تهران استقرار اردوگاههای اسکان تیمهای هلالاحمر زنجان در تهران