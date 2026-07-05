به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ بر اساس اعلام روابط عمومی جمعیت هلال‌احمر استان زنجان ،گروههای امداد و نجات جمعیت هلال احمر زنجان مسئولیت برپایی اردوگاه‌های اسکان اضطراری در بوستان‌های بعثت، قائم و شهربانو را بر عهده دارد.

همچنین ۵ دستگاه آمبولانس به همراه نیرو‌های عملیاتی این جمعیت، برای ارائه خدمات امدادی و پوشش مراسم در مسیر تهران تا مشهد، در اختیار سازمان امداد و نجات قرار گرفته‌اند.