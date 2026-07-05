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رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی خراسان رضوی، از آمادگی کامل شبکه دفاتر خدمات مسافرتی این استان برای ساماندهی ورود و جابهجایی زائران داخلی و خارجی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما ، محمدسعید ولیزاده گفت: همزمان با برگزاری آیین تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب اسلامی در مشهد مقدس، جمع زیادی از زائران کشورهای افغانستان و پاکستان با هماهنگیهای انجامشده برای حضور در این مراسم معنوی راهی ایران خواهند شد و تمامی تمهیدات لازم برای انتقال، پشتیبانی و ارائه خدمات به آنان پیشبینی شده است.
رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی خراسان رضوی با اشاره به برنامهریزیهای گسترده برای میزبانی از زائران مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب اسلامی، افزود : با توجه به حضور گسترده مشتاقان و ارادتمندان از کشورهای همسایه، بهویژه افغانستان و پاکستان، مجموعه دفاتر خدمات مسافرتی استان با همکاری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی و سایر دستگاههای مسئول، تمامی ظرفیتهای اجرایی و لجستیکی خود را برای مدیریت مطلوب ورود و جابهجایی این زائران بسیج کرده است.
وی گفت : بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، زائران خارجی پس از ورود به مرزهای کشور، با ناوگان حملونقل پیشبینیشده به مقصد مشهد مقدس منتقل خواهند شد تا با نظم، امنیت و سهولت، در آیین باشکوه تشییع و تدفین قائد شهید انقلاب اسلامی حضور یابند.
رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی خراسان رضوی با تاکید بر اینکه خدمات پیشبینیشده صرفا به زائران خارجی محدود نیست، افزود : همزمان با ورود گسترده زائران از استانهای مختلف کشور، تمامی ظرفیتهای موجود برای ساماندهی جابهجایی، هدایت سفرها و ارائه خدمات شایسته به شرکتکنندگان در این مراسم ملی و تاریخی به کار گرفته شده است.
ولیزاده با اشاره به نقش نظارتی انجمن در ارتقای کیفیت خدمات سفر گفت : تیمهای بازرسی انجمن بهصورت شبانهروزی بر عملکرد دفاتر خدمات مسافرتی، روند ارائه خدمات و اجرای برنامههای پیشبینیشده نظارت دارند تا زائران با آرامش، نظم و کیفیت مطلوب از خدمات سفر بهرهمند شوند.
وی تاکید کرد: همافزایی میان تشکلهای حرفهای حوزه گردشگری، ادارهکل میراثفرهنگی خراسان رضوی و سایر نهادهای اجرایی، زمینه ارائه خدمات منسجم و در شان زائران داخلی و خارجی را فراهم کرده است و صنعت سفر استان با تمام ظرفیت در خدمت برگزاری هرچه باشکوهتر این رویداد تاریخی قرار دارد.