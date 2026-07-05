بر اساس پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی استان قزوین، تا اواسط هفته جاری وضعیت جوی استان نسبتاً پایدار خواهد بود و در ساعات بعدازظهر، گذر موج‌هایی در منطقه پیش‌بینی می‌شود که می‌تواند باعث افزایش موقت ابر شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، بر اساس پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی استان قزوین، تا اواسط هفته جاری وضعیت جوی استان نسبتاً پایدار خواهد بود و در ساعات بعدازظهر، گذر موج‌هایی در منطقه پیش‌بینی می‌شود که می‌تواند باعث افزایش موقت ابر شود.

به گفته مریم بهروزی کارشناس هواشناسی، امروز یکشنبه وزش باد‌های شمالی در سطح استان غالب است و در مناطق کوهین، تاکستان و بوئین‌زهرا نسبتاً شدید خواهد بود. این شرایط همچنین موجب کاهش نسبی دما در استان می‌شود.

همچنین برای روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه، استقرار باد‌های جنوبی در منطقه پیش‌بینی شده که می‌تواند در برخی نقاط موجب خیزش گرد و خاک محلی شود. در این مدت، افزایش نسبی دما نیز انتظار می‌رود.