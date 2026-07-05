رئیس اتاق ایران گفت: حضور میلیونی مردم در آیین بدرقه رهبر شهید انقلاب، نمادی از همگرایی ملی و پیام روشن ولایتمداری، وحدت و استقامت است.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای صمد حسن زاده ضمن دعوت از عموم مردم برای حضور در آیین بدرقه رهبر شهید انقلاب اسلامی افزود: مردم در سخت‌ترین روز‌ها پرچم ولایت را برافراشته نگاه داشته و با حضور خود، وفاداری را نشان داده‌اند و حضور پرشور مردم در اجتماع امروز، فراتر از یک تجمع ساده بلکه نمادی از همگرایی ملی و سطح بالای بصیرت جامعه ایران بود.

وی این حضور را پاسخی قاطع به چالش‌های موجود دانست و اظهار داشت: پیام این حضور این است که در روز‌های سرنوشت‌ساز، پیوند میان مردم و ارزش‌های بنیادین همچون استقلال، عزت و ولایت، غیرقابل تغییر و بسیار عمیق است. این اجتماع بار دیگر ثابت کرد که هویت و قدرت ایران در گرو ایستادگی آگاهانه ملت بر ارزش‌های الهی و ملی است.

رئیس اتاق ایران با اشاره به ابعاد شخصیتی و مجاهدت‌های رهبر فرزانه انقلاب گفت: این مقام والا، حاصل عمری اخلاص، حکمت و شکیبایی در راه خداوند و صیانت از عزت اسلام و ایران بود. شهادت ایشان خلعت الهی و پاداشی برای یک بنده خالص است.

حسن زاده با اشاره به ابعاد ملی و اجتماعی این واقعه، تأکید کرد: امروز در کنار اندوهی سترگ، مسئولیتی بزرگ‌تر بر دوش تمامی ملت ایران قرار گرفته است که همان پاسداری از میراث گران‌سنگ رهبر شهید، حفظ وحدت ملی، صیانت از سرمایه‌های اجتماعی و استمرار خدمت صادقانه به مردم است.

وی بر ضرورت ساختن «ایرانی مقتدر، آباد و سربلند» تأکید کرد و گفت: ما باید تلاش کنیم تا آرمان‌های بلند شهیدان را در عرصه‌های علم، اقتصاد، تولید و پیشرفت به تمام دنیا نشان دهیم. در همین راستا جامعه تولیدکنندگان، صنعتگران و کارآفرینان کشور، خود را در پاسداشت این حماسه با ملت همگام می‌دانند. حضور باشکوه مردم در این مسیر، سرمایه‌ای ماندگار برای اقتدار و انسجام آینده این سرزمین خواهد بود.