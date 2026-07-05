مصلای تهران این روز‌ها، تجلی‌گاه اندوه، اقتدار و حماسه وداع و بدرقه با رهبر شهید است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، دوربین‌ها چهره‌هایی را روایت می‌کند که هر یک با احساسی متفاوت قدم در این مسیر گذاشته‌اند و برخی در سکوت، برخی با زمزمه دعا و برخی با اشک و بغض برای آخرین وداع با رهبر شهید خود آمده‌اند.

این مراسم، صحنه‌ای است که در آن تفاوت‌های قومی و اجتماعی رنگ می‌بازد و جای خود را به یک همبستگی گسترده انسانی و اعتقادی می‌دهد؛ همبستگی‌ای که از شهر‌های مختلف ایران آغاز شده و تا نقاطی از جهان اسلام امتداد یافته است.

حضور گسترده مردم نشان می‌دهد که این وداع، صرفاً یک اتفاق احساسی یا مقطعی نیست، بلکه بازتاب یک رابطه عمیق و ریشه‌دار میان ملت و رهبری است.