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مصلای تهران این روزها، تجلیگاه اندوه، اقتدار و حماسه وداع و بدرقه با رهبر شهید است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، دوربینها چهرههایی را روایت میکند که هر یک با احساسی متفاوت قدم در این مسیر گذاشتهاند و برخی در سکوت، برخی با زمزمه دعا و برخی با اشک و بغض برای آخرین وداع با رهبر شهید خود آمدهاند.
این مراسم، صحنهای است که در آن تفاوتهای قومی و اجتماعی رنگ میبازد و جای خود را به یک همبستگی گسترده انسانی و اعتقادی میدهد؛ همبستگیای که از شهرهای مختلف ایران آغاز شده و تا نقاطی از جهان اسلام امتداد یافته است.
حضور گسترده مردم نشان میدهد که این وداع، صرفاً یک اتفاق احساسی یا مقطعی نیست، بلکه بازتاب یک رابطه عمیق و ریشهدار میان ملت و رهبری است.