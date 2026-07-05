به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ مردم در صد و بیست و پنجمین شب از تجمع های شب های اقتدار در غم فقدان امام و رهبر فرزانه خود، حضرت آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای (قدس سره الشریف)، وداع با آن بزرگمرد را به فرصتی برای تجدید میثاق با آرمان‌های والای ایشان و صیانت از دستاورد‌های بی‌بدیل استقلال، عزت و اقتدار ایران اسلامی تبدیل و لبیک یا سید مجتبی گویان با حضرت آیت الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای تجدید پیمان کردند.