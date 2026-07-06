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معاون پیشگیری دادستان مرکز استان اردبیل گفت: فروشنده سیار غیربومی، ادکلن و لوازم آرایشی و بهداشتی تقلبی طی عملیات مشترک دادستانی، تعزیرات و پلیس، در جاده اردبیل به سمت آستارا شناسایی و دستگیر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مرتضی طاهریفرد با اشاره به وصول گزارش مردمی مبنی بر فروش ادکلن و لوازم آرایشی و بهداشتی تقلبی توسط یک فروشنده سیار غیربومی تحت عنوان اجناس «ته لنجی» و نارضایتی اهالی بهویژه مسافران، اظهار کرد: موضوع در دستور کار دادستانی قرار گرفت و دستورات لازم جهت بررسی صادر گردید.
وی همچنین گفت: ازآنجاکه نامبرده مرتباً مسیر و محل استقرار خود را تغییر میداد، طی عملیات مشترک دادستانی، اداره کل تعزیرات و پلیس، نهایتاً در جاده اردبیل به سمت آستارا شناسایی و دستگیر شد فروشندگان سیار سازماندهی نشده به دلایل گوناگون گزینه مناسبی برای خرید شهروندان نیستند.
معاون پیشگیری دادستان مرکز استان اردبیل افزود: هنگام خرید، مردمفریب تبلیغات واهی را نخورند و حتماً صلاحیت و مجوز فعالیت صنوف را بهعنوان ملاک مهم مدنظر قرار دهند تا دچار کلاهبرداری نشوند و حقوق آنها تضمین گردد.
طاهریفرد در پایان تأکید کرد: از واریز هرگونه وجه در قبال خرید از سایتهای نامعتبر و فروشگاههای اینترنتی فاقد مجوز در فضای مجازی خودداری نمایید و مغلوب تبلیغات واهی سودجویان و کلاهبرداران که عموماً با طرح قیمتهای پایین و شگردهای خاص، مخاطبان را فریب میدهند، نشوید هوشیاری مردم نقش کلیدی در پیشگیری ازاینگونه کلاهبرداریها دارد.