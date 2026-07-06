فرماندار پارس‌آباد مغان گفت: بخشی از مسیر رفت بزرگراه پارس‌آباد - مشگین‌شهر به طول ۲۰ کیلومتر به روی خودروها گشوده شده و برای احداث و آسفالت مسیر برگشت آن، یک هزار و ۳۴۰ میلیارد ریال اختصاص یافته است.

اختصاص هزار و ۳۴۰ میلیارد ریال به بزرگراه پارس‌آباد - مشگین‌شهر

اختصاص هزار و ۳۴۰ میلیارد ریال به بزرگراه پارس‌آباد - مشگین‌شهر

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل علی لطفی اظهار کرد: یک دستگاه زیرگذر در بزرگراه پارس آباد - مشگین شهر تکمیل شده و ۲ دستگاه زیرگذر دیگر نیز پس از اجرای لایه نهایی آسفالت، نصب علائم و تجهیزات ایمنی، بزودی به بهره‌برداری می‌رسد.

وی افزود: سه پل اصلی مسیر پارس آباد -مشگین شهر بطور کامل احداث شده و پل فلزی ویژه کانال فتحعلی با دهانه ۴۴ متری با ۲ هزار میلیارد ریال به پایان رسیده و اجرای پل بزرگ «پالاز هاماری» نیز در برنامه اجرا قرار دارد.

فرماندار پارس‌آباد مغان با اشاره به روند پیشرفت سایر قطعات بزرگراه سربند - مشگین شهر ادامه داد: از مجموع ۶۰ کیلومتر مسیر واگذار شده به پیمانکار، تاکنون ۴۰ کیلومتر تکمیل شده است.

لطفی بیان کرد: در مسیر سه‌راهی سربند - اردبیل، هفت کیلومتر از لایه نخست آسفالت اجرا شده و حدود ۱۰ کیلومتر دیگر در مرحله زیرسازی و آسفالت‌ریزی قرار دارد.

وی افزود: توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، نقش مهمی در ارتقای ایمنی جاده‌ها، تسهیل جابجایی محصولات کشاورزی، افزایش سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی منطقه دارد و از این‌رو، رفع موانع اجرایی و تأمین اعتبارات مورد نیاز طرح با جدیت دنبال می‌شود.

لطفی ادامه داد: با تکمیل بزرگراه پارس آباد - مشگین شهر، ایمنی تردد، تسهیل حمل‌ونقل، توسعه اقتصادی و کشاورزی شمال استان فراهم خواهد شد.