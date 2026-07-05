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خبرنگاران حس آخرین دیدار و وداع تاریخی مردم با پیکر رهبر شهیدشان را لحظه به لحظه ثبت و روایت میکنند؛ روایتی از همبستگی ملی تا حماسه حضور.
خبرنگاران خبرگزاری صدا و سیما، امروز یکشنبه، ۱۴ تیرماه حضور مردمی را روایت میکنند که دومین روز وداع شان با رهبر مجاهد شهید است.
دربهای مصلی امروز تا ساعت ۲۰ به روی شرکت کنندگان مراسم باز است.
مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر مجاهد شهید، فردا از میدان امام حسین تا میدان آزادی تهران انجام خواهد شد و سپس به سمت قم بدرقه میشود.
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