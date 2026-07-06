استاندار اردبیل گفت: برای پروژه مخزن ۲۰ هزارمترمکعبی و توسعه شبکه آب شهر اردبیل، ۷۹ میلیارد تومان قرارداد منعقد شده و ۶۰ میلیارد تومان دیگر به‌زودی تأمین می‌شود تا آب ۳ هزار واحد نهضت ملی مسکن تا پایان شهریور تأمین گردد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مسعود امامی یگانه در جریان بازدید از پروژه‌های شهر اردبیل با اشاره به سالن طبقاتی مجموعه ورزشی تختی اظهار کرد: از محل اعتبارات سفر رئیس‌جمهور ۷۰ میلیارد تومان و از محل مولدسازی ۸۰ میلیارد تومان دیگر تأمین می‌شود تا این پروژه در نخستین فرصت به بهره‌برداری برسد.

وی درباره مجتمع فرهنگی و هنری تالار شهر اردبیل گفت: این پروژه از سال ۱۳۹۱ آغاز شده و در سفر رئیس سازمان برنامه به استان، منابع مالی آن از محل ماده ۵۶ پیش‌بینی شد و اکنون ۱۵۰ میلیارد تومان برای تکمیل آن اختصاص می‌یابد که مراحل پایانی آن در حال انجام است.

استاندار اردبیل در خصوص پروژه مخزن ۲۰ هزارمترمکعبی و توسعه شبکه آب شهر اردبیل ادامه داد: برای این طرح ۷۹ میلیارد تومان قرارداد منعقد شده و ۶۰ میلیارد تومان دیگر به‌زودی تأمین خواهد شد تا با تکمیل آن تا پایان شهریور، آب موردنیاز ۳ هزار واحد نهضت ملی مسکن و سایر شهرک‌ها تأمین گردد.

امامی یگانه درباره مجموعه تاریخی جمعه مسجد افزود: برای اجرای بخش عمده مرمت این اثر تاریخی دست‌کم ۴۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است که از محل اعتبارات شهرستانی و سایر منابع تأمین خواهد شد تا این بنای ارزشمند حفظ و به وضعیت مطلوب بازگردد.

وی در مورد باغ و پیاده‌راه مفاخر اردبیل تصریح کرد: یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برای تملک آن هزینه شده و اکنون ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و فاز نخست آن با تلاش شهرداری تا پایان شهریور امسال به بهره‌برداری خواهد رسید.

استاندار اردبیل در پایان درباره بیمارستان نجف‌زاده یادآور شد: امسال ۸۵۰ میلیارد تومان از محل سفر رئیس‌جمهور تأمین، پیمانکار جدید تعیین و پیش‌بینی می‌شود این طرح درمانی طی ۲ سال آینده به بهره‌برداری برسد و خدمات درمانی مناسبی ارائه دهد.