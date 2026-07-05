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مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان اردبیل گفت: این جمعیت با اجرای عملیات گسترده امدادی، پشتیبانی و لجستیکی در استان تهران و مسیرهای منتهی به مراسمتشییع پیکر رهبر شهید، نقش فعال و مؤثری در تأمین ایمنی و آرامش زائران ایفا می کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاردبیل و به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان ، ایرج آقایی مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان با اعلام جزئیات اقدامات جمعیت هلالاحمر استان اردبیل در پوشش مراسم تشییع پیکر رهبر شهید گفت: در راستای انجام مأموریت ملی و امدادی، ۶ تیم عملیاتی مجهز شامل ۱۸ نیروی انسانی و ۶ دستگاه آمبولانس از استان اردبیل در روز اول مراسم به مناطق مأموریتی اعزام شدند.
وی افزود: برای تقویت عملیات جستوجو و نجات نیز یک تیم آنست به استانهای تهران، قم و خراسان رضوی اعزام شد تا در کنار تیمهای عملیاتی سایر استانها، پوشش امدادی کاملتری فراهم شود.
آقایی با اشاره به اقدامات فرهنگی و پشتیبانی این مراسم نیز گفت: در میان افراد اعزامی به مراسم، ۳۰۰۰ بروشور آموزشی توزیع شد و همچنین ۵۶۰۰ بطری آب آشامیدنی برای استفاده زائران و شرکتکنندگان به استان قم ارسال گردید.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر اردبیل درباره پوشش امدادی مسیرهای اعزام زائران اظهار کرد: اعضای هلالاحمر و پایگاههای امداد جادهای استان، از امامزاده سید صدرالدین اردبیل تا آزادراه زنجان–تهران خدمات امدادی لازم را ارائه می کنند و آماده رسیدگی به موارد احتمالی هستند.
او همچنین از همکاری خودرویی با جمعیت هلالاحمر استان گیلان برای جابهجایی اقلام امدادی به تهران خبر داد و گفت: در شهر مقدس مشهد نیز تیمهای ما با موکبهای مستقر همکاری کرده و خدمات امدادی لازم را به زائران ارائه خواهند کرد.
آقایی در پایان افزود: علاوه بر این اقدامات، ۵ نیروی امدادی به همراه یک دستگاه آمبولانس نیز در قالب کاروان زائران استان اردبیل اعزام شدند تا پوشش امدادی این کاروان کامل باشد.