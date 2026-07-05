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عشایر انقلابی و شهیدپرور شهرستانهای آبادان، خرمشهر و شادگان برای حضور گسترده در آیین وداع و تشییع رهبر شهید، رهسپار تهران شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، بدرقه کاروان شهرستانهای خرمشهر و شادگان با سردادن شعارها و نوحههای حماسی، بر وفاداری به آرمانهای انقلاب اسلامی و شهدا تاکید کردند.
در این مراسم با حضور شیوخ، بزرگان طوایف، جوانان و خانوادههای عشایری برگزار شد، شرکتکنندگان با در دست داشتن پرچمهای جمهوری اسلامی ایران و تصاویر شهدا، ضمن ابراز اندوه از این ضایعه، بر ادامه راه شهیدان و حفظ وحدت و انسجام ملی تاکید کردند.
نمایندگان عشایر جنوب غرب خوزستان، حضور در آیین تشییع را ادای دین به مجاهدتها و خدمات رهبر شهید دانستند و اعلام کردند که عشایر همواره در صحنههای حساس انقلاب و دفاع از ارزشهای نظام جمهوری اسلامی حضوری فعال و اثرگذار داشتهاند.
سرهنگ پاسدار محمد لویمی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج خرمشهر با بیان اینکه مردم خرمشهر همواره وفاداری خود را به ارزشهای انقلاب اسلامی نشان دادهاند، افزود: حضور پرشور مردم در این مراسم، جلوهای از همبستگی و حمایت آنان از نظام جمهوری اسلامی است.
مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب روز چهارشنبه (۱۷ تیرماه) در شهرهای نجف و کربلا و روز پنجشنبه (۱۸ تیرماه) مصادف با بیستچهارم ماه محرم و شب شهادت امام سجاد (ع)، مراسم تشییع در مشهد مقدس و تدفین در حرم امام رضا (ع) برگزار میشود.