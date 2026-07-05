استاندار ایلام در آیین وداع با پیکر مطهر رهبر شهید گفت: ویژگی‌های برجسته ایشان در سه محور معنوی، علمی و مدیریتی قابل تبیین است و انس با قرآن، اهتمام به نماز و مدیریت عاقلانه و شجاعانه از مهم‌ترین شاخصه‌های این انسان والا بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «احمد کرمی» استاندار ایلام در آیین وداع با پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب که در جوار یادمان شهید گمنام و با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، با تسلیت ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان و نیز سوگواری رهبر شهید، به تبیین ابعاد شخصیت این عالم ربانی پرداخت.

وی ویژگی‌های برجسته رهبر شهید را در سه محور معنوی، علمی و مدیریتی دانست و گفت: انس دیرینه با قرآن در سخت‌ترین دوران‌ها، اهتمام بی‌وقفه به نماز و اهل بیت (ع) و برخورد کریمانه با نقدها، از مهم‌ترین شاخصه‌های بعد معنوی این انسان والا بود.

کرمی افزود: مهم‌ترین وجه تمایز رهبر شهید در جهان اسلام، مدیریت عاقلانه و شجاعانه، التزام عملی به قانون بدون هرگونه تبعیض و ایستادگی خردمندانه در بحران‌های پیچیده بود که الگویی کارآمد از عقلانیت انقلابی و مدیریت مردمی را ترسیم نمود.

استاندار ایلام با تأکید بر باور و اعتماد بی‌نظیر رهبر شهید به مردم گفت: انقلاب اسلامی برگرفته از مردم است و همین اعتقاد و اعتماد، انقلاب اسلامی را از سایر انقلاب‌ها متمایز ساخت. امروز دنیا حرفی برای گفتن ندارد؛ وداع میلیونی و تاریخی در ایران اسلامی و جهان اسلام خود گویای همه چیز است و نشان می‌دهد این رهبر از جنس این مردم بود.

کرمی حضور پرشور مردم در مراسم تشییع را تجلی عمق اعتماد رهبر شهید به مردم دانست.