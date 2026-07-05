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به منظور رفاه حال زائران مراسم تشییع رهبر شهید، ۱۰۰ گروه راهداری در محورهای مواصلاتی استان اصفهان مستقر شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان اصفهان، با اعلام آمادگی کامل این دستگاه اجرایی برای خدماترسانی به زائران مراسم وداع با رهبر شهید گفت: همه ظرفیتهای راهداری استان برای ارائه خدمات مطلوب، تأمین ایمنی سفر و آسانی تردد زائران به کار گرفته شده است.
فرزاد دادخواه افزود: به این منظور هم اکنون ۱۰۰ گروه راهداری در جادههای اصلی و شریانی استان مستقر شدهاند تا در صورت بروز هرگونه حادثه یا نیاز در کوتاهترین زمان ممکن خدمات لازم را ارائه دهند.
وی گفت: هم اکنون بیش از ۵۰۰ دستگاه از ظرفیت ناوگان حمل و نقل ناوگان عمومی استان و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس از ظرفیت صنایع و شهرداریهای استان برای جابه جایی زائران به تهران، قم و مشهد استفاده میشود.
فرزاد دادخواه با بیان اینکه به منظور سفر ایمن زائران لکه گیری، نصب علائم، پاکسازی و تعمیر روشنایی محورها در دستور کار راهداران قرار گرفته است، به زائران توصیه کرد افراد متقاضی استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی برای حضور در مراسم تشییع رهبر شهید از هم اکنون بلیط رفت و برگشت خود را تهیه کنند.
وی ادامه داد: همچنین به افرادی که با خودروی شخصی قصد حضور در مراسم تشییع را دارند، توصیه کرد، قبل از حضور در شهر تهران بنزین بزنند، به موارد راهنمایی و رانندگی توجه کنند، و حتما پس از چند ساعت رانندگی در موکبها و مجتمعهای خدماتی استراحت داشته باشند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان اصفهان از افزایش ۲۰ درصدی ترددها هم زمان با آغاز تشییع رهبر شهید در تهران خبر داد و گفت: در این مدت در محورهای اصفهان – تهران، آزاد راه اصفهان – کاشان و نایین – اردستان – کاشان بیشترین ترددها ثبت شده است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان اصفهان همچنین از رانندگان خواست؛ پیش از آغاز سفر از طریق سامانه ۱۴۱ و شماره تماس ۰۹۱۳۳۲۸۸۰۰۰ مرکز مدیریت راههای استان از تازهترین وضعیت ترافیکی و شرایط راهها مطلع شوند.