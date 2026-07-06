نیرو‌های اورژانس چهارمحال و بختیاری با استقرار در مسیر‌های اصلی برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید به زائران خدمات درمانی ارائه می‌کنند.

خدمات رسانی نیرو‌های اورژانس چهارمحال و بختیاری به زائران

خدمات رسانی نیرو‌های اورژانس چهارمحال و بختیاری به زائران

به خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گفت: یک دستگاه اتوبوس‌آمبولانس و سه دستگاه آمبولانس مجهز، به همراه تیم‌های تخصصی و مجرب از کادر فوریت‌های پزشکی استان در محل برگزاری مراسم حضور دارند.

صالحی فرد افزود: این نیرو‌ها تا بیستم تیر برای پوشش امدادی در تهران، مسیر‌های منتهی به حرم مطهر و کلان‌شهر‌های قم و مشهد مستقر خواهند بود.