نسخه جدیدی از دیوارنگاره جدید میدان ولیعصر (عج) با عنوان «آخرین دیدار» به استقبال وداع و مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در حالی که میدان ولیعصر (عج) بامداد چهارشنبه ۱۰ تیر با دیوارنگاره «آخرین دیدار» به پیشواز مراسم وداع و تشییع رهبر شهید رفته بود، روز گذشته ۱۳ تیر، همان طرح با طراحی گرافیک جدید به‌روز شد.

این دیوارنگاره که به آخرین وداع با رهبر شهید انقلاب می‌پردازد، با طراحی عنوان مسعود نجابتی تماشایی شده است.

روی دیوارنگاره قبلی، «آخرین دیدار» و امضای رهبر شهید درج شده بود و طراح گرافیک آن سلمان جامعی و سید محمد سیدافقهی بودند اما دیوارنگاره جدید میدان ولیعصر (عج) با طراحی گرافیک دانیال فرخ رونمایی شده است.