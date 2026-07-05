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رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با اشاره به حضور گسترده فعالان رسانهای از ۳۰ کشور جهان در مراسم وداع با رهبر شهید، تأکید کرد که این حضور، تصویر واقعی ایران را به جهان مخابره کرد و روایتهای مخدوش رسانههای غربی را با چالش جدی مواجه ساخت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با اشاره به شخصیت، جایگاه و اندیشه دینی و سیاسی رهبر شهید، ایشان را «چهرهای تحول آفرین، جریانساز و الهامبخش برای ملتهای آزاده جهان» توصیف کرد که نقطه اتکای فکری و معنوی نسلکنونی و نسلهای آتی است.