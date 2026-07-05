فرمانده پلیس راه ویژه شرق استان تهران با تشریح تمهیدات ترافیکی برای مراسم وداع و تشییع پیکر رهبر شهید، اعلام کرد: تمام توان عملیاتی و امکانات خود را برای روان‌سازی ترافیک و خدمت‌رسانی مطلوب به زائرین گرامی بسیج کرده‌ایم. خوشبختانه هیچ گونه ممنوعیت ترددی به سمت تهران نداریم و همه ورودی‌های پایتخت باز است.

سرهنگ ایرج کهریزی گفت: در حال حاضر، آزادراه پردیس به سمت تهران، محور قدیم جاجرود و محور امام‌رضا (ع) با حجم بالای ترافیک روبرو هستند. از مردم عزیز تشکر می‌کنم که در ۴۸ ساعت گذشته با مدیریت عالی در سفرها، بحمدالله هیچ حادثه‌ای نداشتیم.

برای روزهای بازگشت نیز برنامه‌ریزی کامل داریم؛ در صورت افزایش حجم تردد، روز دوشنبه آزادراه تهران به سمت پردیس یک‌طرفه خواهد شد. همچنین در محور هراز از امروز (یکشنبه) تا سه‌شنبه، از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ شب، تردد تمام کامیون‌ها به جز حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی ممنوع است و رانندگان باید از محور جایگزین تهران ‑ فیروزکوه استفاده کنند.

از همه رانندگان محترم درخواست دارم قوانین راهنمایی و رانندگی را جدی بگیرند تا سفری ایمن برای همه رقم بخورد.