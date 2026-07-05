آمادگی ۱۳ مجتمع بینراهی کهگیلویه و بویراحمد برای خدمت به زائران مراسم تشییع رهبر شهید ایران
معاون اداره کل راهداری و حملونقل جادهای کهگیلویه و بویراحمد از آمادگی کامل مجتمع های خدماتی رفاهی بینراهی استان برای خدمترسانی به زائران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان گفت: در بازدید از مجتمعهای خدماتی رفاهی بینراهی واقع در جاده یاسوج ـ اصفهان و همچنین ۱۳ موکب اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان از همه ظرفیتها برای خدمترسانی مطلوب به زائران فراهم شده است.
طهمورث مکارمی، افزود: نظارت مستمر بر کیفیت خدمات، امکانات رفاهی و بهداشتی این مجتمعها بهصورت ویژه در دستور کار قرار دارد.
مهرجو فرخی معاون حملونقل استان نیز گفت: با برنامهریزیهای انجامشده، هیچ مشکلی در تأمین بلیت زائران وجود نداشت و همکاران حوزه حملونقل با حضور مستمر و هماهنگی کامل، تمام توان خود را برای تسهیل اعزام و خدمترسانی شایسته به زائران به کار گرفتند.