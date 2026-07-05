به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، شبنم شاهینی، مدیر سازمان دانشجویان خوزستان گفت: به مناسبت تشییع پیکر مطهر آقای شهید ایران آیت‌الله العظمی خامنه‌ای پویش دلنوشته حسرت حضور برگزار می‌شود.

وی افزود: این پویش در دو بخش دانشجویی و آزاد با محوریت بیان حسرت و دلتنگی از عدم حضور در مراسم تشییع و وداع با رهبر شهید تدوین شده است.

شاهینی با بیان اینکه هر بخش سه برگزیده دارد، گفت: علاقه‌مندان می‌توانند دلنوشته خود را به شماره ایتا ۰۹۰۱۸۹۹۵۹۶۹ ارسال کنند.