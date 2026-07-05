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پویش حسرت حضور در قالب دلنوشته درباره تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب از سوی سازمان دانشجویان خوزستان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، شبنم شاهینی، مدیر سازمان دانشجویان خوزستان گفت: به مناسبت تشییع پیکر مطهر آقای شهید ایران آیتالله العظمی خامنهای پویش دلنوشته حسرت حضور برگزار میشود.
وی افزود: این پویش در دو بخش دانشجویی و آزاد با محوریت بیان حسرت و دلتنگی از عدم حضور در مراسم تشییع و وداع با رهبر شهید تدوین شده است.
شاهینی با بیان اینکه هر بخش سه برگزیده دارد، گفت: علاقهمندان میتوانند دلنوشته خود را به شماره ایتا ۰۹۰۱۸۹۹۵۹۶۹ ارسال کنند.